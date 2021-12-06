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توخيل يثق في قدرة تشيلسي على تجاوز مشاكله

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كانتي توخيل
تشيلسي تراجع إلى المركز الثالث

توخيل يثق في قدرة تشيلسي على تجاوز مشاكله

لندن - رويترز

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يثق توماس توخيل مدرب تشيلسي الإنجليزي في قدرة فريقه على التخلص من مشاكله سريعا إذا اهتم اللاعبون أكثر بالتفاصيل بعد الهزيمة 3-2 أمام مضيفه وست هام يونايتد مطلع الأسبوع الجاري ليتراجع من المركز الأول إلى الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال توخيل لموقع النادي: لا توجد حاجة للتشكيك في الصورة الكاملة للفريق أو إثارة اللغط بشأنها، من وجهة نظري الأمور تتعلق بالتفاصيل ولهذا أثق في قدرة الفريق على حل مشاكله سريعا.

وواصل: لا أحد يرغب في ارتكاب أخطاء لكننا لن نستفيد من مجرد القول دعونا لا نرتكب أخطاء بعد الآن. يجب أن نتحسن فيما يتعلق باتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات الحاسمة.. وأيضا في الخروج بشباك نظيفة أو استقبال هدف واحد فقط على أقصى تقدير.

واعترف المدرب الألماني أنه ارتكب خطأ بالدفع بروميلو لوكاكو بديلا بين الشوطين بدلا من المصاب كاي هافيرتز إذ كان المهاجم البلجيكي يفتقدحساسية المباريات.

ولم يلعب لوكاكو لأكثر من شهر بعد أن غاب بسبب إصابة في الكاحل وشارك لفترة قصيرة أمام مانشستر يونايتد وواتفورد.

وأضاف توخيل: ارتكبت خطأ. لا أعتقد أنه جاهز بدنيا لخوض 45 دقيقة لكننا دفعنا به بعد خسارة جهود هافيرتز، لقد لعب الأخير دورا كبيرا في الجانب الدفاعي وأيضا في الكرات الثابتة والتي كانت تشكل خطورة كبيرة من جانب وست هام.

وسيتقابل تشيلسي مع زينيت سان بطرسبرغ الروسي في آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتأهل تشيلسي لدور خروج المغلوب لكنه يتساوى برصيد 12 نقطة مع يوفنتوس في صدارة المجموعة الثامنة.

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