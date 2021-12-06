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رانغنيك "أكثر من سعيد" بفوز يونايتد

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رانغنيك مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
المدرب الألماني بدأ مشواره بفوز ثمين على كريستال بالاس

رانغنيك "أكثر من سعيد" بفوز يونايتد

مانشستر - د ب أ

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أشاد الألماني رالف رانغنيك، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، بانتصار فريقه 1 - صفر على ضيفه كريستال بالاس، بالمرحلة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشددا على أحقية فريقه بحصد النقاط الثلاث.

واستهل يوناتيد، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، مسيرته مع رانغنيك على أفضل وجه، حيث رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بفارق 3 نقاط فقط خلف وست هام، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وصرح رانغنيك لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة التي جرت بملعب "أولد ترافورد" : إنني أكثر من سعيد، لأننا أولا وقبل كل شيء فزنا بالمباراة، وهذا هو أكثر ما يهمني، وثانيا، كانت شباكنا نظيفة، وثالثا أعتقد أننا استحقينا الفوز بلا شك، لأننا سيطرنا على المباراة.

وتابع: أعتقد أن استحواذ يونايتد كان أكثر من 60%، ولم نمنحهم الكثير من الفرص للتسجيل. لأكون صريحا، فوجئت بشكل إيجابي بأداء اللاعبين. لم أكن أتوقع أن نلعب بهذا المستوى بعد يوم ونصف فقط من التدريب معهم.

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