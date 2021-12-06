غوارديولا: دي بروين تعرض لانتكاسة

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفين دي بروين سيشارك منذ البداية في المباراة أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب دي بروين لمدة شهر عن سيتي بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه عاد للمشاركة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول السبت.

مادة اعلانية

وضمن سيتي بالفعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بجانب صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في المباراة السابقة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين: كيفين عانى من كورونا وتعرض لانتكاسة بسببها.

وأضاف: من الطبيعي أن يشعر الأشخاص المصابون بالفراغ، خطوة بخطوة شارك في عدة دقائق، سيشارك منذ البداية وسنرى عدد الدقائق التي سيشارك بها.