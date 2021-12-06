.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غوارديولا: دي بروين تعرض لانتكاسة

  • الخط
دي بروين سيتي باريس
دي بروين في لقاء سابق ضد باريس سان جيرمان

غوارديولا: دي بروين تعرض لانتكاسة

مانشستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن نجم خط الوسط البلجيكي الدولي كيفين دي بروين سيشارك منذ البداية في المباراة أمام لايبزيغ الألماني الثلاثاء في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وغاب دي بروين لمدة شهر عن سيتي بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه عاد للمشاركة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على مضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف أمس الأول السبت.

وضمن سيتي بالفعل التأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، بجانب صدارة المجموعة الأولى بعد الفوز على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف في المباراة السابقة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين: كيفين عانى من كورونا وتعرض لانتكاسة بسببها.

وأضاف: من الطبيعي أن يشعر الأشخاص المصابون بالفراغ، خطوة بخطوة شارك في عدة دقائق، سيشارك منذ البداية وسنرى عدد الدقائق التي سيشارك بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً أصاب اثنين من الهواء..أوميكرون يحبط العالم مجدداً
النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي النفق 57.. حكاية مكان وقف بوجه جدار برلين القرن الماضي
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
حضور شعبي ورسمي كبير باحتفالات إضاءة شجرة عيد الميلاد ببيت لحم
اكتشف المزيد