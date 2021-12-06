فالنسيا ينهي سلسلة التعادلات بالفوز على سلتا

وضع فالنسيا حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه سلتا فيغو يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

وافتتح ياغو أسباس التسجيل لمصلحة سلتا فيغو في الدقيقة 11، قبل أن يتعادل فالنسيا سريعا عن طريق هوغو دورو في الدقيقة 19، وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أحرز ماكسيمليانو غوميز الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 53، ليقود فريقه للحصول على النقاط الثلاث.



وارتفع رصيد فالنسيا إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد سلتا فيغو، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته التسع الأخيرة بالمسابقة، عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.