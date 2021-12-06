.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مبابي يطلب من ميسي ونيمار التحسن أكثر

  • الخط
نيمار مبابي ميسي
نيمار وميسي ومبابي في مناسبة سابقة

مبابي يطلب من ميسي ونيمار التحسن أكثر

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد كيليان مبابي إنه يجب عليه وعلى زميليه في هجوم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي ونيمار التحسن بعد البداية المتواضعة لهم هذا الموسم مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ويقدم مبابي أداء رائعا لكن نيمار يعاني للوصول إلى مستواه بينما لم يتأقلم ميسي مع الفريق منذ انضمامه هذا الموسم قادما من برشلونة.

وقال مبابي في مقابلة مع تييري هنري بثتها خدمة "برايم فيديو" يوم الأحد: نحن نعلم أنه يجب علينا تقديم المزيد. وأجاب عند سؤاله بشأن افتقار هجوم الفريق التوازن وعدم التعاون بشكل جيد مع الآخرين: نحن بحاجة لتقديم شيء ما لضمان عدم فقدان التعاون مع بقية اللاعبين على المستويين الدفاعي والهجوم.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري متفوقا بفارق 11 نقطة على ستاد رين ثاني الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم غنّت أمامه.. حديث بين السيسي ودنيا سمير غانم
لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق! لن تفرّق.. روبوت يشبه الإنسان لدرجة لا تصدق!
الأكثر قراءة
عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد عملاقة مصر ترحل.. شاهد أطول وأضخم امرأة في البلاد
"بكرهك".. رسالة قاسية من ابنة شيرين لحسام حبيب
كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية كرات نار تساقطت على المارة.. حريق هائل بالإسكندرية
حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون! حاميها حراميها.. تحقيق يكشف لصاً لن تصدق من يكون!
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات! ثروة أغنى رجل في إفريقيا ترتفع لمستوى قياسي.. الأعلى في 7 سنوات!
قبل أن تذهب
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
دراسة أميركية جديدة ومثيرة عن كورونا أوميكرون
اكتشف المزيد