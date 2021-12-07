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أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد خسارة إيفرتون

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أرتيتا
أرتيتا يشعر بخيبة أمل عقب خسارة فريقه للمرة الثانية على التوالي

أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد خسارة إيفرتون

لندن - رويترز

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أبدى ميكل أرتيتا "خيبة أمل شديدة" من أداء فريقه يوم الاثنين بعد هزيمته 2-1 أمام إيفرتون ليتراجع إلى المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال عن طريق مارتن أوديغارد في الشوط الأول لكن هدفين قرب النهاية عن طريق ريتشارليسون وديماراي غراي ألحقا بأرسنال ثاني خسارة على التوالي في الدوري.

وقال أرتيتا: أعتقد أننا في الشوط الأول كان أداؤنا مهتزا والكرة في حوزتنا... لم نخترق أو نهدد مرمى المنافس بما يكفي. في إحدى المرات القليلة سجلنا هدفا عن طريق مارتن ثم في الشوط الثاني كان علينا حسم المباراة، ولكن مرة أخرى كنا سيئين في بعض اللحظات.

كما انتقد المدرب الإسباني سوء إنهاء لاعبي فريقه للهجمات، ودعا لاعبيه إلى أن يكونوا أكثر حسما أمام المرمى، وتابع: في المرات القليلة التي كسرنا فيها الضغط كان الطريق إلى المرمى مفتوحا أمامنا، لكن علينا أن نفعل ذلك بانتظام أكثر.

وختم: صنعنا أربع فرص كبيرة جدا وعندما لا تسجل منها بعيدا عن ملعبك يكون من الصعب للغاية الفوز بالمباراة، خاصة إذا استقبلنا أهدافا بالطريقة التي فعلناها وعلى سبيل المثال في الهدف الأول.

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