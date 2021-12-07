إصابة الكرواتي كوفاسيتش بكورونا وغيابه عن مباراة زينيت

أعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الثلاثاء إصابة لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ودخوله العزل الذاتي قبل مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه زينيت سان بطرسبرغ.



وكان اللاعب الكرواتي الذي صنع خمسة أهداف في الدوري قد عاد لتوه لدائرة اختيارات المدرب لأول مرة منذ أكتوبر بعد أن أبعدته إصابة عن آخر ثماني مباريات خاضها تشيلسي في كل المسابقات.

وقال توخيل للصحفيين قبل مباراة الأربعاء: شارك ماتيو في التدريبات وابتسامة كبيرة ترتسم على وجهه وكنا جميعا سعداء بعودته لكن الاختبارات كشفت عن إصابته بالفيروس يوم الثلاثاء وخضع للعزل الذاتي.



وتأهل تشيلسي بالفعل إلى دور خروج المغلوب في دوري الأبطال ويتساوى برصيد 12 نقطة مع يوفنتوس في صدارة المجموعة الثامنة.



وبوسع الفريق اللندني إنهاء دور المجموعات في الصدارة إذا عادل أو حقق نتيجة أفضل من نتيجة يوفنتوس أمام مالمو.