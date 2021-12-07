إصابة لاعب في سيدني الأسترالي بفيروس كورونا

أعلن فريق سيدني المنافس في الدوري الأسترالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ظهور بعض الأعراض عليه مطلع الأسبوع.

وقال داني تاونسند الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: اتخذنا ما يلزم من إجراءات احترازية لضمان سلامة اللاعبين والطاقم الفني الذين اعتبرناهم من المخالطين، ولم تظهر أية أعراض على لاعبين آخرين أو أفراد من الطاقم الفني لكنهم خضعوا جميعا لاختبارات.



وواصل: يتبع نادي سيدني أشد الإجراءات صرامة لتقليل خطر الإصابة وضمان سلامة اللاعبين والطاقم الفني والعاملين.



ولم يحقق سيدني، الذي لم يكشف عن اسم اللاعب، أي انتصار بعد ثلاث مباريات في الدوري وسيخوض مباراة في كأس أستراليا يوم الأربعاء، وسيتوجه لملاقاة سنترال كوست مارينرز في الدوري يوم الأحد.