برشلونة أمام بايرن.. الفوز أو الذهاب إلى "الدوري الأوروبي"

يواجه تشافي هيرنانديز أول اختبار حاسم له كمدرب لبرشلونة الإسباني، عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء مع خطر الفشل في بلوغ الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن.

ووضع التعادل السلبي على أرضه أمام بنفيكا البرتغالي الشهر الماضي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة في أول مباراة قارية بقيادة تشافي، برشلونة في وضع صعب جدا رغم أن مصيره بيده، وذلك لأن مهمته ستكون أكثر صعوبة خارج أرضه أمام العملاق البافاري بطل المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة حتى الآن.

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ويحتاج النادي الكاتالوني إلى الفوز لضمان عبوره إلى ثمن النهائي بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين بنفيكا وضيفه دينامو كييف الأوكراني.

ويجد برشلونة نفسه في حالة تأهب قبل رحلة الأربعاء إلى ألمانيا، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير لولا الفرصة السانحة التي أهدرها مهاجم بنفيكا الدولي السويسري هاريس سيفيروفيتش في الوقت بدل الضائع في ملعب "كامب نو".



ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطتين أمام بنفيكا الثالث، وبالتالي فإن فوزه سيمنحه البطاقة بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق البرتغالي.

كما يملك برشلونة فرصة التأهل في حال التعادل أو الخسارة لكن شريطة تعثر بنفيكا الذي يملك فرصة واحدة للحاق بركب المتأهلين وتتمثل في فوزه وتعثر النادي الكاتالوني.



ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في مواجهة بايرن ميونخ، أحد ثلاثة فرق بسجل مثالي في المسابقة هذا الموسم، وترخي رواسب تتويج النجم السابق للنادي الكاتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول"، على حساب المهاجم البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بظلالها على القمة الكلاسيكية بين الفريقين.



وتوعد نجم بايرن ميونخ الدولي المخضرم توماس مولر فريق برشلونة بقوله: من وجهة نظر بافارية وبولندية وألمانية، كان تقديم الكرة الذهبية مخيبا للآمال بالتأكيد، على الرغم من وجودي في هذا المجال لفترة طويلة، وبالتالي لم أتفاجأ حقا بالنتيجة كانت مماثلة لما حدث مع الفرنسي فرانك ريبيري في 2013 عندما نالها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف: إلا أن الأمر برمته شكل فكرة بداخلي أو عززها: فنحن لدينا لاعبون رائعون في البوندسليغا ولسنا مخفيين، ومع ذلك، فإننا مطالبون بالمزيد من النجاحات الدولية للاعتراف بنا عالميا.

وتابع: هذا أيضا دافع كبير لي لتقديم كل ما لدي من أجل إعادة دوري الأبطال إلى ميونخ وإظهار لعالم كرة القدم ما نحن قادرون على فعله، وفوق كل شيء، ما بإمكان الكرة الألمانية تقديمه، ولدينا الآن فرصة للقيام بذلك الأربعاء ضد برشلونة في دوري الأبطال، دعونا نتعامل معها.



ويدخل برشلونة المباراة بعدما تكبد الهزيمة الأولى بقيادة تشافي السبت أمام ضيفه ريال بيتيس صفر-1 في الدوري المحلي، في مباراة أراح فيها بعض اللاعبين الأساسيين من أجل الفوز على النادي البافاري، لضمان وصافة المجموعة ليوسع سلسلته في تخطي دور المجموعات إلى 20 عامًا.

وكان الشاب تشافي يثبت نفسه كركيزة أساسية في خط الوسط عندما خرج برشلونة من الدور الأول لدور المجموعات موسم 2000-2001