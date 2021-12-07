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تغريم بيلينغهام بعد انتقاده حكم مباراة بايرن

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بيلينغهام دورتموند ليفاندوفسكي بايرن
اللاعب الإنجليزي خلال المباراة التي خسرها فريقه

تغريم بيلينغهام بعد انتقاده حكم مباراة بايرن

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن جود بيلينغهام لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند تم تغريمه 40 ألف يورو لانتقاده الحكم فيليكس زوير عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه مطلع الأسبوع أمام بايرن ميونخ بنتيجة2 - 3.

وتفادى اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الإيقاف لسلوكه غير الرياضي. وتقبل اللاعب الإنجليزي الدولي العقوبة الموقعة عليه.

وكان بيلينغهام غاضبا عقب احتساب ركلة جزاء على زميله المدافع بالفريق ماتس هوميلز بعدما لمست الكرة يده، وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز لبايرن من ركلة الجزاء في المباراة التي أقيمت السبت الماضي.

وقال بيلينغهام في مقابلة مع شبكة "فيابلاي" النرويجية : تعطي لحكم، تورط في فضيحة تلاعب بالنتائج من قبل، أكبر مباراة في ألمانيا، ماذا تنتظر ؟ بالنسبة لي، لم تكن ركلة جزاء. لم يكن ينظر حتى للكرة وكان يقاتل للحصول عليها واصطدمت به، يمكنك أن تنظر في العديد من القرارات خلال المباراة.

وتم إيقاف زوير لمدة ستة أشهر في عام 2005 لتورطه في فضيحة تلاعب بنتائج متعلقة بالحكم السابق روبرت هويزر.

ولم يكن دورتموند سعيدا بالعرقلة التي تعرض لها قائد الفريق ماركو ريوس من قبل لوكاس هيرنانديز داخل منطقة الجزاء، والتي حتى لم يتم مراجعتها بتقنية الفيديو، مثلما فعل زوير أثناء اتخاذه القرار ضد هوميلز.

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