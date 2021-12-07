رينجرز "محبط" بعد منع جماهيره من السفر إلى ليون

كشف رينجرز الأسكتلندي أنه "مندهش ومحبط للغاية" بعد أن منعت السلطات الفرنسية مشجعي النادي من السفر لحضور مباراة في الدوري الأوروبي لكرة القدم ضد أولمبيك ليون.

وتم منع جماهير رينجرز من السفر إلى المباريات الأوروبية في الماضي بسبب هتافات تحض على التمييز في بعض المناسبات.



وقال رينجرز في بيان: في أواخر الأسبوع الماضي فقط وافقوا على أن من الممكن حضور 2200 مشجع. التراجع عن ذلك أمر محير ومحبط للغاية نظرا للمهلة القصيرة، ونحن نتعاطف مع شعور المشجعين، الذين وضعوا خطط السفر قبل عدة أشهر.



وتتزامن مباراة دور المجموعات مع "مهرجان الضوء" في ليون.



وحسم رينجرز بالفعل مكانه في الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي بجانب ليون متصدر المجموعة الأولى.