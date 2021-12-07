كورونا يضرب لاعبي توتنهام

تلقت تحضيرات نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، لجدول مزدحم من المباريات في الفترة المقبلة، ضربة قوية بتفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الفريق.

وجاءت نتائج عدد من لاعبي الفريق الأول بالإضافة إلى عضوين بالجهاز التدريبي جاءت عيناتهم إيجابية قبل الخضوع لمزيد من الفحوص للكشف عن كورونا أجريت اليوم الثلاثاء.

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وفي الوقت الذي سيكون على الفريق تحقيق الفوز في مواجهة رين الفرنسي في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس، بالإضافة مواجهتين في الدوري الإنجليزي أمام برايتون وليستر سيتي، يبدو أن استعدادات الفريق لتلك المواجهات ستتأُثر بشدة.

وشهد الموسم الماضي تأجيل مباراتين للفريق أمام أستون فيلا وفولهام بسبب إصابات بفيروس كورونا، فيما جاءت عينتي اثنين من اللاعبين إيجابيتين بشكل خاطئ في اختبارات الفحص المناعي وهي اختبارات منزلية لفيروس كورونا أجريت أوائل الموسم الجاري، قبل أن يتم السماح لهما باللعب من خلال نتيجة سلبية للفحص.

وسيأمل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني للفريق، لو أن شيئا مثل ذلك يحدث مجددا، وألا يشهد الفريق المزيد من العينات الإيجابية في فترة مزدحمة بالمباريات.

ويبدو أنه من غير المرجح إلغاء مباراة رين وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيث يحتاج الفريق إلى أقل من 13 لاعبا أو التواجد بدون حراس مرمى لحدوث ذلك.

وفي حال ازداد الوضع سوءا فإن توتنهام قد يدرس مطالبة رابطة الدوري الإنجليزي بتأجيل مباراته أمام برايتون يوم الأحد المقبل.

وتعمل رابطة الدوري على كل حالة على حدة، وفي حال تقدم نادي بطلب بتأجيل مباراة فإن القرار سيكون بيد مجلس الرابطة.