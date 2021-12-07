كومان يأمل في البقاء مع بايرن

أبقى الجناح الفرنسي كينغسلي كومان الباب مفتوحا بشأن مستقبله مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، لكنه في نفس الوقت أعرب عن أمله في تجديد عقده قريبا.

وقال كومان (25 عاماً) لاعب منتخب فرنسا يوم الثلاثاء في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بايرن أمام برشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا: أريد أن ألعب الموسم حتى نهايته وأقدم أفضل ما لدي، هناك خيارات عديدة، لقد أجرينا محادثات بالطبع، والنادي سيواصل الحديث مع وكلائي، وربما يكون هناك أنباء قريبا.

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ويلعب كومان صاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال اوروبا 2020، في صفوف بايرن منذ عام 2017، ويمتد عقده حتى 30 يونيو 2023، ولايزال بإمكان بايرن الاستفادة من عائد بيعه في نهاية الموسم الحالي.

وأوضح كومان الذي ربطته وسائل الإعلام بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز: بايرن ناد كبير، وهو أحد أفضل وأكبر الأندية في ألمانيا والعالم، الباب لم يغلق بعد بالنسبة لي من أجل البقاء.