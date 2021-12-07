ليفاندوفسكي لميسي: كن صادقاً.. ولا تقل كلمات "فارغة"

كشف روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، أنه شعر بالحزن بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج بها للمرة السابعة في مسيرته.

وحصل المهاجم البولندي على المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، بعدما تم حجب الجائزة في 2020 بسبب فيروس كورونا.

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وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفا في موسم 2020-2021 وقدم 9 تمريرات حاسمة في 40 مباراة بجميع المسابقات، وفاز مع بايرن ميونخ بالدوري الألماني والكأس، إضافة إلى السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وفي الموسم الحالي أحرز 16 هدفا في 14 لقاء.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة "سبورتوييم" البولندية تعليقا على خسارته للجائزة: شعرت بالحزن لا يمكنني إنكار ذلك، لا أستطيع أن أقول إنني كنت سعيدا، على العكس لدي شعور بالحزن، بالطبع أحترم التنافس مع ليونيل ميسي وطريقة لعبه وما حققه، ومجرد أنني كنت قادرا على منافسته يوضح لي المستوى الذي تمكنت من الوصول إليه.

وعلق النجم البولندي على تصريحات ميسي، الذي حث "فرانس فوتبول" على منح جائزة الكرة الذهبية 2020 إلى ليفاندوفسكي، وقال مهاجم بايرن ميونخ: لست متحمسا جدا للحصول على جائزة 2020، وأود أن يكون تصريح ميسي صادقا ومهذبا من لاعب عظيم وليس مجرد كلمات فارغة.