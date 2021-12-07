ليفاندوفسكي يتراجع عن تصريحاته بشأن ميسي

تساءل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشأن ما إذا كان الأرجنتيني ليونيل ميسي صادقا في الإشادة به بعد أن تفوق عليه في طريقه نحو التتويج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2021.

لكن ليفاندوفسكي سرعان ما عدل عن تصريحاته وأبدى سعادته بشأن الإشادة التي نالها من قبل ميسي خلال حفل مجلة "فرانس فوتبول".

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وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في رقم قياسي، وحل ليفاندوفسكي في المركز الثاني في الوقت الذي فاز فيه هداف بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في العالم.

وشعر ليفاندوفسكي بسوء حظ بعد أن سجل 53 هدفا خلال 42 مباراة مع بايرن منذ بداية العام، قبل أن تذهب الجائزة في النهاية لميسي.

وسجل ليفاندوفسكي أكبر عدد من الأهداف على مستوى جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، في الوقت الذي حل فيه ميسي الفائز بلقب كوبا أميركا مع المنتخب الأرجنتيني، في المركز الخامس بتسجيله 32 هدفا.

وكان ليفاندوفسكي المرشح الأبرز للتتويج بالجائزة في العام الماضي قبل إلغائها بسبب جائحة كورونا.

وخلال تسلمه الجائزة قال ميسي إن ليفاندوفسكي يستحق كرة ذهبية خاصة به بعد توهجه في 2020.

وأوضح ميسي: في العام الماضي، اتفق الجميع على أن ليفاندوفسكي هو الفائز الأكبر، أتمنى أن تمنحك فرانس فوتبول جائزة الكرة الذهبية عن عام 2020.

لكن يبدو أن تصريحات ميسي لم تؤثر كثيرا في ليفاندوفسكي الذي اعترف بشعوره بالسخط بعد فشله مرة أخرى في الفوز بأكبر جائزة فردية في العالم.

وأشار ليفاندوفسكي لمحطة "كانال سبورتوي" البولندية: شعرت بالحزن، لا يمكنني أن أخفي ذلك، لا يمكنني القول إنني كنت سعيدا، على النقيض كان لدي شعور بالحزن. كوني قريبا للغاية، أن أتنافس مع ميسي، بالطبع أحترم طريقة لعبه وما حققه، حقيقة أنني استطعت منافسته تظهر لي المستوى الذي تمكنت من الوصول إليه.

وختم الهداف البولندي بالقول: لست متحمسا إزاء حصولي على جائزة 2020، أتمنى أن يكون (بيان ميسي) بيانا صادقا ومهذبا من لاعب عظيم وليس مجرد كلمات فارغة.

وبعد فترة وجيزة قال ليفاندوفسكي لمجلة "كيكر": بياني الذي أدليت به في مقابلة مع قناة تلفزيونية بولندية يساء تفسيره حاليا، لم أرغب أبدا في القول بأن كلمات ميسي ليست جدية أو صادقة.

وأضاف: على النقيض شعرت بسعادة غامرة لخطاب ميسي خلال الحفل في باريس، حيث أعرب من خلاله عن رأيه في أنني أستحق جائزة الكرة الذهبية لعام 2020، فقط أردت أن أعبر أنني بالتأكيد سأكون سعيدا للغاية لو تم الاستماع لكلمات ميسي.

وأكد: أحترم وأقدر ميسي كثيرا، ومرة أخرى أهنئه على الفوز بالكرة الذهبية لعام 2021.