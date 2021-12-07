مدرب بايرن يقرر اللعب بالصف الثاني أمام برشلونة

سيغيب ستة لاعبين بارزين عن تشكيلة بايرن ميونخ المتأهل بالفعل عندما يستضيف برشلونة في آخر مباراة لهما بالمجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لكن المدرب يوليان ناغلزمان قال إن الفريق سيسعى مع ذلك لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة.



وتأهل العملاق البافاري بالفعل إلى دور خروج المغلوب بخمسة انتصارات من خمس مباريات حتى الآن وسيسعى للفوز بالمباراة السادسة بينما يحتاج برشلونة صاحب المركز الثاني بسبع نقاط إلى الانتصار لحجز بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.



وسيتأهل الفريق الإسباني أيضا حال تعادله يوم الأربعاء شريطة أن يفشل بنفيكا الذي يملك خمس نقاط في الفوز على دينامو كييف متذيل الترتيب.



وقال ناغلزمان إنه سيستبدل ليون غوريتسكا وسيرج غنابري لمعاناتهما من إصابتين خفيفتين بينما لا يزال المهاجم إيريك مكسيم تشوبو-موتينغ يعاني من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وأضاف مدرب بايرن أن يوشوا كيميش الغائب لأربعة أسابيع بعد دخوله الحجر مرتين بسبب "كوفيد-19" وميكائيل كويزانس ومارسيل سابيتسر لم يستعيدوا كامل لياقتهم بعد.



وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي افتراضي: سيخضع يوشوا لفحوصات غدا لكنه سيغيب نظرا لأنه لم يلعب منذ أربعة أسابيع.



وأضاف أنه سيمنح العديد من اللاعبين الشبان الفرصة للمشاركة في المباراة وإثبات أنفسهم لكنه سيدفع مع ذلك بأقوى تشكيلة ممكنة ولن يحصل كبير هدافيه روبرت ليفاندوفسكي على راحة.



وأضاف نغجلزمان: نرغب في تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات. التأهل من خلال الفوز السادس سيكون رائعا.

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