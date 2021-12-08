أتلتيكو يلحق بالمتأهلين.. وليفربول يعيد ميلان إلى المركز الأخير

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه بورتو البرتغالي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت أيضا فوز ليفربول الإنجليزي على مضيفه ميلان الإيطالي 2 - 1.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في الدقيقة 56 وأنجيل كوريا ورودريجو دي بول في الدقيقتين الأخيرة من المباراة والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدف بورتو سيرجيو أوليفيرا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة طرد يانيك كاراسكو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 67 وويندل بورجيس وأجوستين مارشيسين، لاعبي بورتو، في الدقيقتين 70 و75.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل لدور الـ16 بالبطولة، بينما توقف رصيد بورتو عند خمس نقاط في المركز الثالث، لينتقل للعب في الدوري الأوروبي.

وفي المباراة الثانية، قلب ليفربول تأخره بهدف أمام مضيفه ميلان إلى فوز 2 - 1.

وتقدم ميلان بفهد سجله فيكايو توموري في الدقيقة 29 وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 36 ، قبل أن يضف ديفوك أوريجي الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 55.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان ضمن التأهل لدور الـ16، في حين توقف رصيد ميلان عند أربع نقاط في قاع الترتيب.