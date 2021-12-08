أوسيمين يعاود التدريب بعد إصابته بكسر في الوجه

عاود النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي يوم الأربعاء، التمارين الفردية، بعد قرابة الأسبوعين من خضوعه لجراحة إثر تعرضه لكسور عدة في وجهه، وفق ما أعلن ناديه.

وأعلن نابولي في 23 نوفمبر الماضي، أن مهاجمه الدولي سيغيب لثلاثة أشهر عن المنافسات، بعد يومين من تعرضه لكسر في خده الأيسر ومحجر عينه بعد صدام قوي في الرأس مع لاعب إنتر السلوفاكي ميلان سكرينيار.

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وأعلن النادي الجنوبي الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن فيكتور عاد إلى أرض الملعب، ونشر فيديو يظهر اللاعب وهو يتمرن بمفرده ويركض على المستطيل الاخضر.

وبحسب صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" اجتاز اللاعب اختبارات جديدة الثلاثاء وحصل على الضوء الأخضر لاستئناف التمارين. وأشارت إلى أن الخطوات التالية هي تأمين قناع من الكربون لحماية منطقة الكسور والسماح له باستئناف التمارين مع احتكاك جسدي ربما في الأسابيع القليلة المقبلة.



وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا عن كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون المقررة بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2022، بحسب المدة التي حددها نابولي لعودة أوسيمين.