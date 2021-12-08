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إدوارد ميندي أفضل محترف سنغالي في الخارج

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ستيرلنغ ميندي سيتي تشيلسي
ميندي فاز بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الموسم الماضي

إدوارد ميندي أفضل محترف سنغالي في الخارج

داكار - فرانس برس

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اختارت الرابطة الوطنية للصحافة الرياضية السنغالية إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء كأفضل لاعب محترف خارج البلاد.

واحتل ميندي المركز الأوّل برصيد 321 نقطة، متقدماً على مهاجم ليفربول ساديو ماني (99 نقطة) ولاعب واتفورد إسماعيلا سار (61 نقطة).

وتوج ميندي مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية في الموسم الماضي، كما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى التّي تمنح من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وحافظ الحارس الدولي (29 عاماً) على نظافة شباكه في 16 مباراة في الدوري الممتاز الموسم الماضي، وسبع حتى الآن في الحالي.

وحلّ ميندي خلفاً للمهاجم ماني في سجل الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم المهاجم الدولي السابق الراحل جول فرانسوا بوكاندي.

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