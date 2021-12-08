التحقيق باستخدام الألعاب النارية في مباراة دورتموند

تحقق الشرطة الألمانية في الاستخدام غير القانوني للألعاب النارية في مباراة فريقي بوروسيا دورتموند الألماني وبيشكتاش التركي التي انتهت 5-0 للأول في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، بما في ذلك الاستخدام غير القانوني للألعاب النارية.

وذكرت الشرطة يوم الأربعاء أن العديد من مشجعي الفريق التركي أطلقوا ألعابا نارية في ستاد "سيغنال إيدونا بارك" وفى وسط مدينة دورتموند، وبدأت الشرطة إجراءات جنائية بشأن انتهاكات "قانون المواد المتفجرة".

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وقالت شرطة دورتموند في بيان إنها كانت مستعدة بشكل جيد للمباراة مساء الثلاثاء، وأكدت أن الغالبية العظمى من الجماهير التي بلغ عددها 15 ألفا تصرفوا بطريقة سلمية تماما.