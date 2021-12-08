بواتينغ: لم أفقد الأمل بالعودة إلى منتخب ألمانيا

كشف جيروم بواتينغ، المتوج مع المنتخب الألماني لكرة القدم بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، أنه لم يفقد أمل العودة إلى المنتخب الألماني من جديد.

وكان المدافع بواتينغ (33 عاماً) فائضا عن حاجة بايرن ميونخ وانتقل إلى ليون الفرنسي مع نهاية الموسم الماضي، وكانت آخر مباراة له مع المنتخب الألماني في سبتمبر 2018 .

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وقال بواتينغ في تصريحات لموقعي "سبوكس" و"جول" يوم الأربعاء :بالنسبة لي، سيكون أمرا لطيفا أن أرتدي القميص ذو النسر على الصدر مجددا، هانزي فليك هو بلا شك أفضل مدرب للمنتخب. إذا استدعاني ومنحني الفرصة، سأكون سعيدا للغاية بالطبع.

ولعب بواتينغ تحت قيادة فليك في بايرن ميونخ، وذكرت تقارير إعلامية على نطاق واسع أن فليك لم يكن سعيدا إزاء قرار النادي بالاستغناء عن لاعب قلب الدفاع بعد تقديم موسم جيد مع الفريق.

وأوضح بواتينغ :أعتقد أنني كنت أستحق بالتأكيد الاستدعاء للمنتخب عقب الموسم الذي قدمته مع بايرن، اتخذ الاتحاد الألماني قرارا في الأعوام الأخيرة بالتركيز على اللاعبين الأصغر سنا. هذا أمر طبيعي تماما وليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق.