تن هاغ: لا أحد يريد مواجهة أياكس في ثمن النهائي

أكد إيريك تن هاغ مدرب أياكس أمستردام أنه لا يوجد منافس سيستمتع بمواجهة فريقه في دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عند سحب القرعة يوم الاثنين عقب فوز بطل هولندا في كل مبارياته الست بالمجموعة.



وحقق أياكس علامة النجاح الكاملة في المجموعة الثالثة بالفوز على أرضه 4-2 على سبورتنغ لشبونة يوم الثلاثاء وأصبح سيباستيان آلير ثاني لاعب بعد كريستيانو رونالدو (في موسم 2017-2018) يسجل في كل المباريات بدور المجموعات.



وبعد فوز ليفربول في كل مبارياته أيضا بمجموعته هذا الموسم قال الاتحاد الأوروبي "يويفا" إن عدد الفرق التي حققت العلامة الكاملة في تاريخ المسابقة بلغ تسعة فرق.



وأضاف تن هاغ: من الصعب الفوز في مباراة واحدة بالفعل، ناهيك عن ست مباريات متتالية" مؤكدا أنه لن يشاهد قرعة الدور المقبل، سنرى ما سيحدث ونعرف مقدما أن المواجهة القادمة ستكون صعبة لكننا نتحلى بالثقة.



وواص: ندرك أننا يمكننا تحقيق انجاز ما ولا يوجد فريق سيستمتع بمواجهة أياكس لكن يجب أن نلعب بأداء متقن في الدور المقبل.

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