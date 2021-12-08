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توخيل: عامل السن لا يؤثر على "الرجل الخارق"

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كانتي تشيلسي
كانتي غاب عن عدد من المباريات خلال الموسم الجاري

توخيل: عامل السن لا يؤثر على "الرجل الخارق"

لندن - رويترز

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بدأ نغولو كانتي أساسيا 25 مرة فقط في 53 مباراة لتشيلسي تحت قيادة توماس توخيل لكن المدرب الألماني أكد أن لاعب الوسط الفرنسي (30 عاما) لا يصيبه البطء رغم التقدم في السن ووصفه بأنه "رجل خارق".

وغاب كانتي عن مباريات بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإصابة عضلية هذا الموسم وعجز عن دخول تشكيلة الفريق الإنجليزي منذ إصابته في الركبة خلال الفوز 4-صفر على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي.

وأبلغ توخيل الصحفيين قبل مواجهة زينيت سان بطرسبرغ: لا يوجد شعور لدنيا بأنه تقدم في السن وبشكل عام هو شخص حريص ويهتم بجسده ولا يخاطر، اعتقد أنه رجل خارق ويصنع الفارق وأي فريق في العالم يريده في وسط الملعب.

وأشار توخيل إلى أن معاناة كانتي بدنيا بسبب بعض الحوادث وليست بسبب مشاكل خطيرة.

وواصل: جهزناه بعد آخر إصابة. واجه حادثا وهذا قد يحدث، لا يتعلق الأمر بالعمر أو بحمل زائد بل بسبب احتكاك في مباراة ببساطة وبالطبع نفتقده كثيرا.

وتأهل تشيلسي بالفعل لأدوار خروج المهزوم بدوري الأبطال ويتساوى مع يوفنتوس في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة.

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