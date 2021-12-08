كلوب بعد إنجاز ليفربول التاريخي: أشعر بالفخر

أصبح ليفربول أول ناد إنجليزي يفوز بمبارياته الست في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه 2-1 على ميلان يوم الثلاثاء، وهو إنجاز جعل مدربه يورغن كلوب "مليئا بالفخر".



وألغى هدفان من محمد صلاح وديفوك أوريغي تقدم ميلان عبر فيكايو توموري في الشوط الأول وأكد تأهل ليفربول إلى الأدوار الإقصائية بالحد الأقصى البالغ 18 نقطة.



وقال كلوب: بصراحة لا أشعر بالفخر كثيرا في كرة القدم لأنني أتوقع حدوث أشياء جيدة في معظم الوقت. لكن هذه الليلة تجعلني مليئا بالفخر، إنها ليست جائزة الفوز بجميع المباريات الست) ولم نفز بأي شيء. كنت سأذهب إلى الدور التالي بأي حصيلة من النقاط ولكن 18 هي الأفضل ولذا فإننا نتقبل ذلك أيضا.



وأجرى المدرب الألماني ثمانية تغييرات على تشكيلته الأساسية وقال إنه شاهد "العديد من الأشياء الجيدة في كرة القدم" أمام ميلان.



وأضاف: في ظل كل هذه التغييرات، كان يتعين على اللاعبين أن يلعبوا بثقة كافية لإظهار مدى جودتهم.



ويستضيف ليفربول، صاحب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، أستون فيلا يوم السبت القادم.

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