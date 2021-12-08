ليستر سيتي يعلن عن سبعة غيابات بسبب كورونا

قال بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يوم الأربعاء إن سبعة من لاعبي الفريق لم يسافروا إلى إيطاليا لمواجهة نابولي في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بسبب كوفيد-19 أو المرض.



ويتصدر ليستر المجموعة الثالثة بثماني نقاط من خمس مباريات. وسيتأهل النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دور الستة عشر لثاني أبرز البطولات الأوروبية للأندية في حالة فوزه بمباراة الخميس.



وقال رودجرز في مؤتمر صحفي: لدينا بعض الحالات الإيجابية لكوفيد-19، وبعضها ليس جيدا بشكل عام، لذلك لن نخاطر. يغيب عن الفريق سبعة لاعبين. من هم؟ شيء ستراه في الوقت المناسب. بشكل عام بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا تزيد وبالنسبة لنا الأمر دائما يتعلق بصحة لاعبينا. لا يزال لدينا تشكيلة قوية لكن لسوء الحظ ليست التشكيلة بالكامل جاهزة للمباراة.



وبات لاعب الوسط يوري تيلمانس والمدافع رايان برتراند جاهزين بعد تعافيهما من الإصابات.



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