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مدرب سيلتك: مهارات صلاح لا يستطيع فعلها إلا ميسي

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محمد صلاح
النجم المصري محمد صلاح

مدرب سيلتك: مهارات صلاح لا يستطيع فعلها إلا ميسي

العربية. نت

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يرى نيل لينون، المدرب السابق لسليتك الاسكتنلدي، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي أقرب لاعب من ناحية المستوى لليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان وأفضل لاعب في العالم 7 مرات.

وواصل النجم المصري تألقه مع ليفربول، وساهم هدفه الذي سجله في ميلان، يوم الثلاثاء، ضمن ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا، في رفع عدد أهدافه إلى 20 في كافة المسابقات خلال الموسم الحالي.

نيل لينون
نيل لينون

وخلال تصريحات لإذاعة "بي بي سي"، قال نيل لينون: صلاح يمكن وضعه ضمن الأفضل في السنوات القليلة الماضية، وبالنسبة لي إنه أقرب لاعب رأيته إلى ليونيل ميسي.

وأضاف: أنه يفكر في الأمور بطريقة مختلفة، يبدو أنه يستخرج قوته عبر قدمه اليسرى، بطريقة لا يستطيع فعلها إلا ميسي.

وكشفت التقارير الصحافية البريطانية، أن هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل نجم ليفربول، حيث لم يوقع على عقده الجديد بعد، والذي من المقرر أن ينتهي في 2023.

وأصبح ليفربول أول فريقه إنجليزي في التاريخ يفوز بجميع المباريات الست في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل الفريق 17 هدفا واستقبلت شباكه ستة أهداف.

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