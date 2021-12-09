.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الآسيوي يعتمد توزيع مقاعد دوري الأبطال وكأس الاتحاد

  • الخط
الاتحاد الآسيوي
مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الاتحاد الآسيوي يعتمد توزيع مقاعد دوري الأبطال وكأس الاتحاد

كوالالمبور - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس اعتماد توزيع مقاعد دوري أبطال آسيا 2023 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023.

جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف الأندية الآسيوية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.

في المقابل جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

من جهتها جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية، في المقابل حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.

أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023 فقد حصل العراق ولبنان والكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب، وحصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان وحصلت كل من الهند وبنغلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.

يشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الدليل المعتمد للمشاركة بالإضافة إلى ذلك فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد