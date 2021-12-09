العراقي زيدان يدخل تاريخ مانشستر يونايتد

خطف زيدان إقبال عناوين الصحف العالمية، بعدما دخل تاريخ مانشستر يونايتد، كأول لاعب كرة قدم بريطاني من جنوب آسيا يشارك في مباراة لصالح الفريق، حسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".

وشارك اللاعب البالغ من العمر "18 عاما" في تدريبات الفريق الأول، يوم الثلاثاء، قبل أن يأخذ مكانة في مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد، يوم الأربعاء، في مباراة الفريق أمام يونغ بويز السويسري، وشارك إقبال، الذي كان يرتدي القميص رقم 73، في الدقائق الأخيرة من اللقاء في مكان جيسي لينغارد.

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وولد إقبال الذي اختار تمثيل منتخب العراق الأولمبي من أب باكستاني وأم عراقية، وانضم إلى أكاديمية مانشستر يونايتد بعمر تسع سنوات، وأمضى قرابة عقد من الزمان في تطوير مهاراته، ونجح في توقيع أول عقد احترافي له مع يونايتد في أبريل الماضي، وتمكن من الانتقال إلى فريق النادي تحت 23 عاما، حيث أصبح لاعبا أساسيا واكتسب المزيد من الخبرة، على الرغم من كونه أحد اللاعبين الأصغر سنا في الفريق.

وخلال حديثه بعد مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا، ذكر للقناة الرسمية لمانشستر يونايتد: إنه شعور رائع، لقد كنت أعمل طوال حياتي من أجل هذه الفرصة، إنه حلم تحقق، هذه مجرد بداية.

وقالت "سكاي سبورتس" في الشهر الماضي، إن إنجلترا تواجه احتمال فقدان موهبة مانشستر يونايتد، مع حرص الاتحاد العراقي لكرة القدم على مشاركة اللاعب مع المنتخب الأول.

وتم استدعاء إقبال للعب مع المنتخب العراقي تحت 23 عاما في بطولة غرب آسيا الشهر الماضي، وساعدهم في الوصول إلى نصف النهائي قبل إقصائهم أمام السعودية، كما ظهر ضد الإمارات، وسجل في مرمى لبنان.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب مؤهل لتمثيل إنجلترا أو العراق أو باكستان على المستوى الدولي، لكن لم يتم استدعاؤه مطلقا إلى تشكيلة منتخب إنجلترا.

وسجل موهبة يونايتد هدفا لشباب النادي ضد سندرلاند، في كأس الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وأحرز أيضا الهدف الأول للفريق في فوزهم 4-2 على أتالانتا ضمن منافسات الدوري الأوروبي للشباب.