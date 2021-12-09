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بايرن ميونخ يتلاعب ببرشلونة ويرسله إلى الدوري الأوروبي

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من لقاء برشلونة وبايرن ميونخ

بايرن ميونخ يتلاعب ببرشلونة ويرسله إلى الدوري الأوروبي

ميونخ - د ب أ

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ضاعف بايرن ميونخ الألماني من جراح ضيفه برشلونة الإسباني وأطاح به مبكرا من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى منذ 21 عاما، بعدما تغلب عليه 3 - صفر يوم الأربعاء في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعات الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز بنفيكا البرتغالي 2 - صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني.

وكان يتعين على برشلونة الفوز على بايرن، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة مبكرا منذ الجولة الرابعة، من أجل انتزاع المقعد الثاني بتلك المجموعة في دور الـ16 دون انتظار نتيجة مواجهة بنفيكا ودينامو، لكن الخسارة التي مني بها الفريق الكتالوني على ملعب (أليانز أرينا) أطاحت بأحلامه في الاستمرار بالمسابقة، التي توج بها 5 مرات، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ورفع بايرن رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، محققا العلامة الكاملة، بعد فوزه في جميع مبارياته الست التي خاضها في دور المجموعات، متفوقا بفارق 10 نقاط أمام أقرب ملاحقيه بنفيكا، الذي رافقه لدور الـ16، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، وبقي دينامو كييف قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ورغم الفوز الكبير لبايرن، في المباراة التي جرت بملعب (أليانز أرينا) بدون جمهور، إلا أنه تحقق بأقل مجهود، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار العديد من الفرص السهلة على مدار شوطي المباراة.

وافتتح توماس مولر التسجيل لبايرن في الدقيقة 34، فيما أضاف ليروي ساني الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 43، وتكفل جمال موسيالا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وبهذا الانتصار، واصل بايرن تفوقه على برشلونة بعدما تغلب عليه للمباراة الرابعة على التوالي في البطولة، فيما عجز الفريق الإسباني عن تحقيق أي فوز على منافسه الألماني منذ السادس من أيار/مايو 2015.

كان برشلونة يتطلع لمواصلة مشواره بدوري الأبطال من أجل تقليل حالة الاحباط التي يعاني منها لاعبوه وجماهيره بسبب نتائجه السيئة بالدوري الإسباني في موسمه الأول بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي رحل عنه في الصيف الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، ليأتي هذا الخروج، ليضاعف من جراح النادي، الذي يحاول الخروج سريعا من تلك الكبوة.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، حقق بنفيكا فوزا سهلا 2 - صفر على ضيفه دينامو كييف.

وتقدم بنفيكا بهدف عن طريق الأوكراني رومان ياريمتشيوك في الدقيقة 16، فيما أضاف البرازيلي جيلبرتو جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 22.

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