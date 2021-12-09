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بعد توديع دوري الأبطال.. لابورتا يوجه نداءً إلى جماهير برشلونة

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لابورتا
لابورتا رئيس برشلونة

بعد توديع دوري الأبطال.. لابورتا يوجه نداءً إلى جماهير برشلونة

ميونخ - د ب أ

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دعا خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني فريقه إلى الاتحاد على قلب رجل واحد عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل برشلونة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي (كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) للمرة الأولى منذ موسم 2003 -2004 بهزيمته على ملعب بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في ختام فعاليات المجموعة الخامسة من دوري الأبطال.

كما يحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 16 نقطة عن الصدارة.

وقال لابورتا لمحطة "تي في 3" التلفزيونية مساء الأربعاء: نشعر بالحزن إزاء النتيجة، لكن علينا أن نمضي قدما، حان وقت العمل الشاق ومحاولة الخروج من هذه الوضعية.

وأضاف: لم نتمكن من الذهاب إلى غرفة خلع الملابس لرفع الروح المعنوية للاعبين، سنتحدث إلى الجهاز الفني على متن الطائرة.

وأشار لابورتا: قمنا بما في وسعنا والآن علينا أن نحاول تغيير هذا الوضع.

وختم لابورتا بالقول: أوجه نداء إلى جماهير برشلونة، اليوم أكثر من أي وقت مضى علينا أن نصطف جميعا في نفس الاتجاه وأن نحاول اجتياز هذا الوضع معا.

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