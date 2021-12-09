تأجيل مباراة أتلانتا أمام فياريال بسبب تساقط الثلوج

ألغيت مباراة أتلانتا الحاسمة والأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه فياريال يوم الأربعاء بسبب تساقط كثيف للثلوج.



والفائز من مباراة المجموعة السادسة التي ستقام شمالي إيطاليا سيحجز مقعده في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، لكن يتعين على الفريقين الانتظار لمعرفة مصيريهما بعد إلغاء الحكم الإنجليزي أنطوني تايلور المباراة.



وبذل فريق عمل الملعب كل ما في وسعه لتجهيز استاد أتليتي أزوري دي إيتاليا عبر دهان خطوط التماس باللون الأحمر لزيادة وضوحها، وقد تأخر بدء المباراة في البداية لإزالة الثلوج.



وكان اللاعبون جاهزين في الملعب وارتدوا القمصان لكن الثلج استمر في السقوط مما أقنع طاقم التحكيم الإنجليزي باتخاذ قراره.



وقال أتلانتا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن المباراة ستقام غدا الخميس، لكن لم يحدد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) موعد انطلاقها بعد.



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