غرفة ملابس برشلونة بعد الخسارة.. "جنازة" وصراخ وغضب

كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الخميس، أن مباراة بايرن ميونخ أمام برشلونة، شهدت توترات في غرفة تبديل ملابس النادي الكاتالوني، خلال فترة ما بين الشوطين، عندما كان الفريق متأخرا بنتيجة 2-0.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن المدرب تشافي لم يستطع إخفاء إحباطه الهائل، ولم يتردد في رفع نبرة صوته للتعبير عن استيائه الشديد بين الشوطين، وقال للاعبين: البعض منكم لا يفهم ماذا يعني اللعب لبرشلونة.

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وأضاف التقرير: ناقش تشافي أيضا الأمور التكتيكية بين الشوطين، لكن خطابه للاعبين لم ينجح حيث انتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة للفريق الألماني، لينتهي حال برشلونة في الدوري الأوروبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تشافي خاطب اللاعبين بعد المباراة وكان موقفه أقل اندفاعا، وذكرت: خاطب اللاعبين برسالة قصيرة لكنها قوية، كان غضبه ظاهرا، ولم يرغب أي لاعب في الرد، فقط كان هناك حالة من الصمت بين اللاعبين، والغرفة تحولت إلى جنازة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغادر فيها برشلونة دوري أبطال أوروبا من مرحلة المجموعات، منذ 21 عاما، وكان يتعين على برشلونة الفوز على بايرن، الذي ضمن تأهله للأدوار الإقصائية في المسابقة مبكرا منذ الجولة الرابعة، من أجل انتزاع المقعد الثاني بتلك المجموعة في دور الـ16 دون انتظار نتيجة مواجهة بنفيكا ودينامو، لكن الخسارة التي مني بها الفريق الكاتالوني على ملعب (أليانز أرينا) أطاحت بأحلامه في الاستمرار بالمسابقة، التي توج بها 5 مرات، لينتقل للعب في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.