كأس مارادونا.. تستحوذ على الصحافة العالمية

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على مباراة برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني المرتقبة على كأس الأسطورة الراحل دييغو مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك مع اقتراب موعد المباراة منتصف الأسبوع المقبل والتي بدأ بيع تذاكرها يوم الأربعاء.

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في وقت سابق من العام الجاري إقامة مباراة كأس مارادونا بين الفريقين الشهيرين تخليداً لذكرى اللاعب الذي يصفه الكثيرون بأنه الأعظم على الإطلاق.

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وقال موقع "فوتبول إسبانيا" الشهير إن برشلونة سيغادر إلى الرياض لخوض مباراة تكريم نجمه التاريخي في الثمانينات الميلادية، وسط اهتمام من النادي الكاتالوني بتكريم الأسطورة الراحل من خلال المشاركة في المباراة، وكذلك تعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط التي يملك فيها عدداً كبيراً من الجماهير.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن خوان رومان ريكلمي نجم برشلونة السابق ولاعب بوكا ونائب رئيسه الحالي احتفل بشدة عقب فوز فريقه يوم الخميس بكأس الأرجنتين على تايييريس كوردوبا بركلات الترجيح، وأكد أن فريقه سيخوض المباراة المقبلة في مسابقة الدوري المحلي وعقبها كأس مارادونا في الرياض ومن ثم سيبدأ العمل للعام الجديد.

ونقلت صحيفة "إيل ديا" عن ريكيلمي قوله بعد نهاية المباراة: سنحتفل بالكأس يوم السبت، ومن ثم نذهب إلى الرياض تكريماً لذكرى الأسطورة مارادونا.

ويبدو أن مشاكل برشلونة الإسباني لن تتوقف عند الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، بل إنه سيفقد مدافعه الدولي الإسباني جوردي ألبا الذي تعرض إلى إصابة في مباراة الفريق أمام بايرن ميونخ يوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة الشهيرة "سبورت": عام جوردي ألبا انتهى بشكل رسمي، سيغيب عن مباريات أوساسونا وإلتشي وإشبيلية في الدوري الإسباني، كما ستحرمه الإصابة من المشاركة في المباراة المقررة يوم 14 ديسمبر الجاري تكريماً للراحل مارادونا.

ونشر تركي آل الشيخ الذي سيرعى المباراة ويتوج الفائز بكأس النجم الحائز على مونديال 1986، مقطعاً مرئياً عبر حسابه على "تويتر" عن المباراة، وظهر خلاله تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بالإضافة إلى اللاعبين ممفييس ديباي وسيرجينيو ديست وفرينكي دي يونغ يدعون الجماهير إلى حضور المباراة المرتقبة، وختموا حديقهم بقول "تخيل أكثر" وهو شعار موسم الرياض الحالي.

ومباراة كأس مارادونا، هي إحدى الفعاليات الرياضية التي سيحتويها موسم الرياضي الحالي، إذ ستقام مباراة منتظرة الشهر المقبل بين باريس سان جيرمان بنجومه ميسي ومبابي وفيراتي وراموس، وفريق مكون من لاعبي الهلال والنصر.