كيميتش يغيب عن بايرن لارتشاح رئوي بسبب كورونا

أعلن بايرن ميونيخ الألماني الخميس أن لاعبه يوزوا كيميتش سيغيب حتى يناير من العام المقبل، لتعافيه من ارتشاح رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كوفيد-19.

وأصيب كيميتش، غير الملقّح، بفيروس كورونا الشهر الفائت.

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ونقل النادي في بيان على موقعه عن لاعب خط الوسط: أنا سعيد لأن فترة العزل بسبب فيروس كورونا قد انتهت. أنا بحال جيدة ولكن غير قادر بعد على التمرن بشكل كامل بسبب ارتشاح رئوي طفيف.

وتابع ابن الـ"26 عامًا": لذلك سأقوم ببعض التدريبات التأهيلية وأطوق للعودة بشكل كامل في يناير.

سيغيب كيميتش عن مباراة العملاق البافاري ضد ضيفه ماينتس السبت، لقاء خارج الديار ضد شتوتغارت في الرابع عشر من الشهر الحالي والمباراة الاخيرة هذا العام ضد فولفسبورغ في أليانز أرينا في السابع عشر منه.

وأثار كيميتش الذي لم يلعب منذ السادس من نوفمبر الفائت، الجدل بشأن اللقاح في ألمانيا الشهر الفائت بعد أن كشف أنه لم يتلق الطعم لأسباب شخصية.

أثارت الأخبار غضب بعض مشجعي بايرن، كونه يتعين على الجماهير في مباريات كرة القدم في ألمانيا تقديم إثبات أنهم تلقوا جرعتين من اللقاح أو تعافوا من كوفيد، في حين أنه يكفي اللاعبين أن يظهروا نتيجة اختبار سلبية.

وزعمت صحيفتا "بيلد وكيكر" أن زميليه في النادي، سيرج غنابري وجمال موسيالا، تلقيا اللقاح بعد وضعهما في الحجر الصحي كحالات مخالطة.

كما كشف مدرب المنتخب الالماني هانزي فليك الشهر الماضي أن كيميتش قد يغير رأيه بشأن المسألة: أعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بما خص تلقي يوزوا للقاح.

وأفادت تقارير الشهر الماضي أن بايرن ميونيخ الالماني قرر حسم أجور خمسة لاعبين غير ملقحين في صفوفه.

ومن المتوقع أن تكون إحدى الخطوات الأولى التي سيتخذها المستشار الألماني المنتخب حديثًا أولاف شولتس كرئيس للحكومة، تمرير قانون لجعل التلقيح إلزاميًا اعتبارًا من فبراير أو مارس من العام المقبل.

ويتصدر بايرن ترتيب البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند الثاني، كما أنهى الأربعاء دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة بفوز سادس جاء على حساب برشلونة الاسباني ليخرج الأخير من الدور الأول للمسابقة القارية للمرة الأولى منذ موسم 2000-2001.