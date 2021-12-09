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مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع يونغ بويز

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من لقاء مانشستر يونايتد ويونغ بويز

مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل مع يونغ بويز

مانشستر - د ب أ

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تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي 1 - 1 مع ضيفه يونغ بويز السويسري، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي شهدت تأجيل المواجهة المصيرية بين أتالانتا الإيطالي وضيفه فياريال الإسباني إلى غد الخميس بسبب تساقط الثلوج بغزارة على ملعب المباراة.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه فياريال، فيما بقي يونج بويز في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين خلف أتالانتا، صاحب المركز الثالث.

وخاض يونايتد المباراة بأعصاب هادئة بعد ضمانه منذ الجولة الماضية التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة التي توج بها 3 مرات، وهو متربعا على قمة المجموعة، فيما ودع يونج بويز المسابقة مبكرا.

وبادر ماسون غرينوود التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة، فيما تعادل فابيان ريدر ليونغ بويز في الدقيقة 42.

وبتلك النتيجة، عجز مانشستر يونايتد عن الثأر من خسارته المباغتة 1 - 2 أمام منافسه السويسري في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة في سبتمبر الماضي.

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