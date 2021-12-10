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أرتيتا: أرسنال لا يفكر في بيع أوباميانغ

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أوباميانغ
أوباميانغ 

أرتيتا: أرسنال لا يفكر في بيع أوباميانغ

لندن - رويترز

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كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال يوم الجمعة، أن النادي لم يفكر أبدا في بيع المهاجم المتعثر حاليا بيير إيمريك أوباميانغ وحفز اللاعب الغابوني لاستعادة حاسته التهديفية.

ووقع أوباميانغ على عقد لمدة ثلاث سنوات مع النادي الإنجليزي العام الماضي لكنه عانى هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز آخرها أمام أستون فيلا في أكتوبر الماضي.

وربما يحاول أرسنال، الذي يستضيف ساوثامبتون في الدوري يوم السبت، الاستفادة ماليا من بيع المهاجم البالغ عمره "32 عاما" في فترة الانتقالات الشهر المقبل لكن أرتيتا أكد أن هذا ليس في الحسبان.

وأبلغ المدرب الإسباني مؤتمرا صحفيا: لم نناقش أبدا شيئا من هذا القبيل وحين يواجه اللاعبون مصاعب ما يجب فعله هو دعمهم. كل لاعب يمر بفترات جيدة وأخرى سيئة ويتعلق الأمر بمحاولة تمديد الفترات الجيدة وتقليص السيئة.

وتراجع أرسنال للمركز السابع عقب هزيمتين متتاليتين ليبتعد بفارق أربع نقاط عن المربع الذهبي ويبدو أرتيتا مقتنعا بأن فريقه سيجني ثمار عمله.

وتابع: الهزائم مؤلمة وهي أكثر ألما بالنسبة لي بسبب طريقة الخسارة لأننا كنا نستحق نتيجة أفضل في المباراتين، لكن هذا ما حدث ويجب أن نتعامل مع الواقع.

وسيستفيد أرتيتا من عودة الجناح الصاعد إميل سميث رو الذي تعافى من الإصابة وكان من العناصر البارزة هذا الموسم بتسجيله خمسة أهداف وصناعة هدفين في الدوري.

ويحتل ساوثامبتون المركز 16 ولم يسبق له الفوز بملعب أرسنال في الدوري الممتاز ويبحث عن أول انتصار في خمس مباريات.

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