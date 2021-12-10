جيرارد: هدفنا الخروج بنتيجة إيجابية أمام ليفربول

كشف ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا أنه مستعد للتضحية بشعبيته الكبيرة في ملعب أنفيلد مقابل تحقيق فريقه نتيجة إيجابية عندما يحل ضيفا على ناديه السابق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



ويعود جيرارد لاعب ليفربول السابق لأول مرة كمدرب إلى ملعب أنفيلد، بينما يتطلع فريقه الحالي فيلا لتحقيق فوزه الرابع في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي.



وأمضى جيرارد "17 عاما" كلاعب في صفوف ليفربول وتوج معه بعدة ألقاب وتولى تدريب فيلا في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وقال إن العودة لملعب فريقه السابق لا تنطوي على أي أهمية خاصة.



وقال جيرارد في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: أتفهم وأحترم كل هذه الضجة حول هذه المباراة لأسباب واضحة. هذه الضجة تخص أشخاصا آخرين يهتمون بها. بالنسبة لي الأمر يتعلق بإعداد فريقي بأفضل طريقة ممكنة والسعي للحصول على نتيجة إيجابية لأستون فيلا.



وأضاف جيرارد (41 عاما): بالنسبة لأي طرف آخر فهي مناسبة كبيرة. أما بالنسبة لي فالأمر يتعلق بثلاث نقاط. هذه مباراة كبيرة في كرة القدم مدتها 90 دقيقة يتعين علينا التركيز خلالها.



ومنذ تولي جيرارد تدريب فيلا حقق الفريق نتائج أفضل وتقدم إلى المركز 10 بين فرق البطولة العشرين برصيد 19 نقطة من 15 مباراة.



وسيخوض الفريق المنتمي لمدينة برمنغهام المواجهة المقبلة بروح معنوية أفضل بعد عودة المهاجم داني إينجس إلى التشكيلة عقب تعافيه منا الإصابة كما يعود أيضا المدافع الأيسر مات تارجت.



وقال جيرارد عن ذلك: عاد إلى صفوفنا داني إينجس وهذا أمر إيجابي تماما.

مادة اعلانية