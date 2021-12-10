رايولا يعلن الأندية الأقرب لضم هالاند

قال مينو رايولا، وكيل أعمال إرلنيغ هالاند، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن اللاعب سيكمل الموسم الحالي مع الفريق، وبعد ذلك على الأرجح سيرحل لأحد الأندية الأوروبية الكبرى.

وأضاف رايولا في تصريحات لشبكات إعلامية ألمانية و"بورتال سبورت1" يوم الجمعة: ربما هذا الصيف (2022)، ربما الصيف المقبل، ولكن هناك فرصة كبيرة أن يرحل إرلينغ بالفعل هذا الصيف.

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وأضاف: يمكنه القيام بالخطوة التالية، وسيفعل ذلك. بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتي، هذه هي الأندية الكبيرة التي يمكنه الانضمام إليها.

وأكد: مانشستر سيتي فاز بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من مانشستر يونايتد. كنا جميعا نعلم لحظة انتقاله لدورتموند أن هذه الخطوة ستأتي.

وانضم هالاند "21 عاما" إلى دورتموند في يناير 2020 من سالزبورج بعقد حقتى 2024. وسجل اللاعب النرويجي 51 هدفا في الدوري الألماني و23 هدفا في 19 مباراة لعبها بدوري أبطال أوروبا مع سالزبورغ ودورتموند.

وقال رايولا، الذي يعمل أيضا وكيلا أعمال زلاتان إبراهيموفيتش ،لاعب ميلان وروميلو لوكاكو لاعب تشيلسي وبول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، إنه سيتحدث مع دورتموند بشأن مستقبل هالاند خلال أشهر الشتاء ولكنه لا يتوقع قرار سريع، ناهيك عن الانتقال في يناير.

وأكد: لن يكون هناك أي قرار في الشتاء.

وقال رايولا إنه يكن احتراما كبيرا لدورتموند، الذي قرر في الصيف الماضي عدم بيع اللاعب مقابل مبلغ مالي ضخم.

وقال: لو كان هالاند انتقل الصيف الماضي، لكان الوضع الاقتصادي للفريق أفضل. ولكنهم نظروا لرفاهية النادي، وإلى الجماهير، والفريق، والنجاح. احترم قرارهم بشكل كبير.