غوارديولا: لا تسألوني عن هالاند

كال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المديح يوم الجمعة لمنافسه القادم ولفرهامبتون واندرارز قائلا إن المواجهات ضده صعبة دائما.

وسيستضيف سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز منافسه ولفرهامبتون في استاد الاتحاد في وقت مبكر يوم السبت، باحثا عن انتصاره السادس على التوالي في المسابقة ولديه 35 نقطة في القمة بفارق نقطة عن ليفربول ونقطتين عن تشيلسي.

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وخاض ولفرهامبتون مباريات جيدة هذا الموسم وصعد للمركز الثامن وخسر أمام ليفربول في الأسبوع الماضي بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع من ديفوك أوريجي.

وقال غوارديولا، الذي اختير مدرب الشهر في الدوري للمرة العاشرة يوم الجمعة، إن فريق المدرب برونو لاجي ليس خصما سهلا.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا: سجل 12 هدفا واستقبل 13 ويحظى باستقرار كبير ويلعب أكثر بين الخطوط مقارنة بالموسم الماضي ومن الصعب دائما مواجهته في السنوات الأخيرة وغدا ليس استثناء. بعد 15 مباراة وبالنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها وسكنت شباكه ترى توازنا ومن الصعب دائما اللعب ضد ولفرهامبتون، لديه منظومة جيدة ويتمتع بالسرعة في الهجوم وبشخصية قوية. يخوض ولفرهامبتون موسما مذهلا حتى الآن لكن في نفس الوقت نحن في وضع جيد ونريد الاستمرار في هذه السلسلة بالدوري.

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه سيتم تقييم حالة المهاجم فيل فودن والمدافع ناثان آكي في مران قبل تحديد إمكانية اللعب في المباراة.

ورفض الرد على تكهنات وسائل إعلام بتعاقد سيتي مع إرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في انتقالات يناير.وقال: لا تسألوني عن إرلينغ هالاند، لن أجيب.