كلوب: جيرارد سيدرب ليفربول

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن لاعب الوسط السابق ستيفن جيرارد سيدرب بالتأكيد الفريق المنتمي لمرسيسايد في المستقبل وذلك قبل عودته إلى ملعب آنفيلد على رأس الجهاز الفني لأستون فيلا.

وفاز جيرارد أسطورة ليفربول، الذي حل بدلا من دين سميث في تدريب أستون فيلا الشهر الماضي، بالعديد من الألقاب خلال 17 عاما قضاها في آنفيلد وسيواجه نادي صباه لأول مرة خلال مسيرته التدريبية.

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وردا على سؤال يوم الجمعة إذا كان بوسع قائد ليفربول السابق البالغ عمره "41 عاما" تدريب الفريق مستقبلا قال كلوب للصحفيين: أعتقد أن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد وسيكون شيئا رائعا للجميع، السؤال الوحيد سيكون بشأن اللحظة المناسبة لذلك. شاهدنا ذلك مع فرانك لامبارد في تشيلسي. ستيفن يبلي بلاء حسنا حاليا ولا يزال صغيرا في السن في عرف المدربين. ليس من السهل أن يتحول لاعب من طراز عالمي رفيع إلى مدرب بارز لكن الأمر ليس مستحيلا وستيفن يملك كل القدرات والمهارات لذلك وأنا سعيد جدا من أجله.

وسيدخل ليفربول مباراة السبت وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وقال كلوب إنه يتطلع لزيارة جيرارد لملعب آنفيلد مع أستون فيلا الذي فاز في ثلاث من أربع مباريات خاضها منذ تعيين جيرارد ليتقدم للمركز العاشر.