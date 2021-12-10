نابولي يتأهل لأدوار خروج المغلوب وليستر يودع الدوري الأوروبي

حقق نابولي فوزا مثيرا بأرضه 3-2 على ليستر سيتي يوم الخميس، ليتأهل لأدوار خروج المغلوب بالدوري الأوروبي لكرة القدم عقب احتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف سبارتاك موسكو.

وفاز سبارتاك 1-صفر على ليجيا وارسو ليتأهل مباشرة لدور 16، بينما يخوض نابولي مواجهة ضد أحد الفرق من أصحاب المركز الثالث بمجموعات دوري الأبطال والتي هبطت للمسابقة الثانية في القارة بعد عطلة الشتاء.

وسينتقل ليستر صاحب المركز الثالث إلى دوري المؤتمر في المستوى الثالث للبطولات، إذ يخوض مواجهة فاصلة من أجل التأهل لدور 16.

وضع آدم وناس نابولي في المقدمة في الدقيقة الرابعة وبدا الفريق الإيطالي مسيطرا حين أضاف إليف إلماس الهدف الثاني.

وتسبب تراخي الدفاع في استقبال أصحاب الضيافة هدفين متتاليين قبل الاستراحة عبر جوني إيفانز وكيرنان ديوسبري-هال الذي سجل هدفه الأول مع ليستر ليدرك التعادل. لكن صانع لعب مقدونيا الشمالية إلماس أعاد التقدم لنابولي في وقت مبكر بالشوط الثاني حين حول تمريرة عرضية إلى شباك الحارس كاسبر شمايكل في غفلة من الدفاع.

وتأهل سبارتاك، الذي تفوق على نابولي في المواجهات المباشرة لينتزع الصدارة، بعد أن تصدى حارسه ألكسندر سليخوف لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، بينما أحرز المهاجم زليمخان باكاييف هدف الفوز في الدقيقة 17 في ليجيا.

كما حجز ريال سوسييداد مكانه في أدوار خروج المهزوم باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثانية بفضل فوزه 3-صفر على ضيفه أيندهوفن ليتفوق الفريق الإسباني في الترتيب على بطل كأس أوروبا 1988.

منح ميكل أويارزابال التقدم لسوسيداد من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وأضاف الهدف الثاني قبل أن يكمل ألكسندر سورلوث الثلاثية في الدقائق الأخيرة.