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هروب أربع لاعبات من بعثة الكاميرون في إسبانيا

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منتخب الكاميرون

هروب أربع لاعبات من بعثة الكاميرون في إسبانيا

مدريد - رويترز

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تحقق الشرطة الإسبانية في اختفاء أربع لاعبات من منتخب الكاميرون لكرة اليد للسيدات هربن على ما يبدو من فندق الفريق في فالنسيا على هامش بطولة العالم.

وقال متحدث باسم الشرطة إن بعثة الكاميرون أبلغت عن اختفاء اللاعبات يوم الخميس.

ولم تتعامل الشرطة مع اختفاء اللاعبات على أنه حدث يثير الريبة بعد أن غادرن مع جميع متعلقاتهن ولم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة أو خلاف.

وقال المتحدث: غادرن بمحض إرادتهن على ما يبدو. مضيفا أن الشرطة ليس لديها أي تصور عن المكان الذي ربما ذهبن إليه.

وانطلقت البطولة في أول ديسمبر. وكثيرا ما استخدم الرياضيون الفعاليات الرياضية الدولية لطلب اللجوء أو الهروب من الظروف السيئة في بلدانهم بما في ذلك سبعة من بعثة الكاميرون اختفوا خلال أولمبياد لندن 2012.

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