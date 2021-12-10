ماسكيرانو يتولى تدريب منتخب الأرجنتين تحت 21 عاماً

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الليلة الماضية أن لاعب برشلونة وليفربول السابق خافيير ماسكيرانو سيتولى تدريب المنتخب الأرجنتيني للعبة تحت 20 عاما في العام المقبل.

وستكون هذه أول مهمة تدريبية لماسكيرانو (37 عاما) الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده قبل الاعتزال.

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وأضاف الاتحاد الأرجنتيني أن ماسكيرانو سيتولى المهمة خلفا لفرناندو باتيستا بداية من يناير كانون الثاني المقبل.

واعتزل ماسكيرانو الذي لعب في الدفاع وخط الوسط منافسات كرة القدم في نوفمبر 2020 بعد مسيرة حافلة لعب خلالها بألوان ريفر بليت وكورنثيانز ووست هام يونايتد واستوديانتيس.