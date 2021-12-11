أرتيتا: استبعاد أوباميانغ لأسباب انضباطية

استبعد قائد أرسنال بيير-إيمريك أوباميانغ من التشكيلة خلال الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت "لأسباب انضباطية" لكن المدرب ميكل أرتيتا رفض الكشف عما فعله المهاجم.

ووقع أوباميانغ على عقد لمدة ثلاث سنوات مع أرسنال العام الماضي لكنه عانى هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري الممتاز آخرها أمام أستون فيلا في أكتوبر الماضي.

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وأبلغ أرتيتا هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": خرق القواعد الانضباطية وهذا يطبق على الجميع ولا يمكن التفاوض في هذا الأمر وعندما يحدث يكون خارج الفريق، بغض النظر عما حدث في غرفة الملابس لا يمكنني نشر ما حدث. سأخبركم بالسبب وهو أنني لا يمكنني الكذب ومن جانبي لن أفصح عما فعله".

وقبل المباراة ألمح المدرب (39 عاما) إلى أن أوباميانغ قد يغيب عن مزيد من المباريات بسبب المشكلة الانضباطية، وقال المدرب الإسباني: تبدأ العقوبة اليوم، ليس موقفا سهلا بالتأكيد لقائد الفريق.

وسبق أن استبعد أوباميانغ لأسباب انضباطية حين أخرج أرتيتا مهاجم الجابون من التشكيلة في الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير في قمة شمال لندن الموسم الماضي.

وبدا أن لاعبي أرسنال لم يفتقدو زميلهم وتقدم أرسنال بهدفين في أول 20 دقيقة في طريقه لضمان انتصار سهل.

وارتقى أرسنال بهذه النتيجة للمركز الخامس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة بينما يبقى ساوثهامبتون في المركز 16 ولديه 16 نقطة.