.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الأوروبي يعلن عدم إقامة مباراة توتنهام ورين

  • الخط
توتنهام
توتنهام أعلن عن إصابات كثيرة بفيروس كورونا في صفوفه

الاتحاد الأوروبي يعلن عدم إقامة مباراة توتنهام ورين

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم السبت عدم إقامة مباراة توتنهام الإنجليزي أمام ضيفه رين الفرنسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان توتنهام قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن المباراة لن تقام مساء الخميس بعد انتقال عدوى فيروس كورونا للعديد من لاعبي الفريق وعدد من الإداريين، واتهم رين النادي الإنجليزي باتخاذ "قرار أحادي".

وذكر "يويفا" في بيان أصدره صباح السبت، أنه وفقا للوائح المعمول بها في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حاول الاتحاد بالتعاون مع الناديين، إيجاد حل قابل للتطبيق من أجل إعادة جدولة المباراة، ولضمان ختام منافسات دور المجموعات وفقا لذلك.

وأضاف في البيان: للأسف، ورغم كل الجهود، لم يتم التوصل إلى حل يناسب الناديين. ونتيجة لذلك، لا يمكن إقامة المباراة، وبالتالي سيحال الأمر إلى لجنة الرقابة والقيم والانضباط في اليويفا لاتخاذ القرار وفقا للوائح المنافسة

وفاز رين بصدارة المجموعة، لكن توتنهام صاحب المركز الثالث كان ينافس على التأهل للدور الثاني بالبطولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
الأكثر قراءة
أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة أوميكرون..أنباء غير سارة للملقحين حتى مع الجرعة المعززة
صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته صدمة في مصر.. نجل رجل أعمال شهير قتل 4 بسيارته
صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية صور مؤلمة.. أسد يلتهم يد طفلة يمنية
في أول رد لشيرين.. في أول رد لشيرين.. "ظلمتوا شخصاً بريئاً وظلمتوني"
"أتمنى ما يتجوزش كل يوم".. أكثر فيديو متداول لمحمد صلاح
بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر بالصدفة.. اكتشاف أثري ضخم في مصر
قبل أن تذهب
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
قرية سعودية ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم
اكتشف المزيد