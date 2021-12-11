الاتحاد الأوروبي يعلن عدم إقامة مباراة توتنهام ورين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم السبت عدم إقامة مباراة توتنهام الإنجليزي أمام ضيفه رين الفرنسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وكان توتنهام قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أن المباراة لن تقام مساء الخميس بعد انتقال عدوى فيروس كورونا للعديد من لاعبي الفريق وعدد من الإداريين، واتهم رين النادي الإنجليزي باتخاذ "قرار أحادي".

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وذكر "يويفا" في بيان أصدره صباح السبت، أنه وفقا للوائح المعمول بها في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي حاول الاتحاد بالتعاون مع الناديين، إيجاد حل قابل للتطبيق من أجل إعادة جدولة المباراة، ولضمان ختام منافسات دور المجموعات وفقا لذلك.

وأضاف في البيان: للأسف، ورغم كل الجهود، لم يتم التوصل إلى حل يناسب الناديين. ونتيجة لذلك، لا يمكن إقامة المباراة، وبالتالي سيحال الأمر إلى لجنة الرقابة والقيم والانضباط في اليويفا لاتخاذ القرار وفقا للوائح المنافسة

وفاز رين بصدارة المجموعة، لكن توتنهام صاحب المركز الثالث كان ينافس على التأهل للدور الثاني بالبطولة.