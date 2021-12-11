بايرن يقلب الطاولة على ماينز ويبتعد عن دورتموند

قلب بايرن ميونخ تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه ماينز بفضل هدفين من كينغسلي كومان وجمال موسيالا يوم السبت ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق ست نقاط.

ويملك حامل اللقب 37 نقطة مقابل 31 نقطة لبوروسيا دورتموند الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه بوخوم.

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وسيطر بايرن منذ البداية لكن ماينز هز الشباك عكس مجريات اللعب بضربة رأس من كريم أونيسيو في الدقيقة 22.

وضغط بايرن، الذي تغلب 3-2 على منافسه بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي، واستحوذ على الكرة لكن دون فائدة أمام ماينز الذي يقدم مع مدربه الدنماركي بو سفنسون أفضل مواسمه منذ 11 عاما.

وأهدر كومان فرصة إدراك التعادل بعد الاستراحة مباشرة عندما وضع الكرة بضربة رأس في يد الحارس روبن تسنتنر من مدى قريب.

لكن لاعب منتخب فرنسا عوض ذلك في الدقيقة 53 إذ استلم تمريرة عرضية من مواطنه كورنتين توليسو بلمسة أولى رائعة وسددها من بين قدمي تسنتنر، وحسم موسيالا فوز بايرن بتسديدة رائعة في الدقيقة 74.