تشافي: أعرف ما أحتاجه في برشلونة جيداً

أبلغ تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، إدارة النادي باحتياجاته في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل معربا عن تفاؤله بأن التعاقدات التي يريدها ستتم في الشهر المقبل.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات للمرة الأولى منذ 21 عاما اثر هزيمته الثقيلة صفر - 3 أمام بايرن ميونخ الألماني ليضيف هذا إلى معاناة النادي الكتالوني في الفترة الماضية.

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ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول الدوري الإسباني بالموسم الحالي بفارق 16 نقطة عن المتصدر ريال مدريد ، وذلك قبل مباراته المقررة يوم الأحد أمام مضيفه أوساسونا.

وخلال المؤتمر الصحفي يوم السبت، قال تشافي: نعمل باجتهاد على هذا الشأن، الفريق يحتاج للتحسين دائما. مشيرا إلى أن الفريق قد يحتاج لاستغلال فترة الانتقالات لتعزيز فرصته.

وأوضح : هناك تواصل جيد للغاية بين النادي والجهاز الفني للفريق. جرت بيننا محادثة مثمرة للغاية. كنت صريحا للغاية في ما أراه وما أريده. وبناء على هذا ، سنعمل بأقصى طاقاتنا، نعاني من قيود مالية ، ولكننا بحاجة لإيجاد حلول لتحسين الفريق وزيادة قدرته على المنافسة.

كما تلقى تشافي أيضا سؤالا عن الأجواء داخل الفريق بعد الهزيمة الثقيلة في ميونخ ، وأجاب : أنا قلق بالطبع، أعتقد أننا بحاجة ل تحسين الحالة المعنوية الفريق. مباراة الغد فرصة أخرى لذلك ، ومن أجل مواصلة النمو. نحتاج لمواصلة العمل مع اللاعبين الموجودين حاليا بالفريق ، وقبل كل شيء الحصول على النقاط الثلاث. أعتقد أن هناك بعض الأمور شهدت تحسنا كثيرا في الفريق مثل الضغط العالي على المنافس ، ولكننا شاهدنا برشلونة أقل من مستواه في مواجهة بايرن.

وأشار : قلت في ميونخ إننا نسعى لإعادة برشلونة إلى المكان اللائق به وأن يكون فريقا قادرا على المنافسة مع فرق مثل بايرن.