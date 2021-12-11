رانغنيك: لست مضطراً لإقناع بوغبا بالبقاء في يونايتد

كشف رالف رانغنيك المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد أنه ليس مضطرا لإقناع اللاعبين للبقاء في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع تزايد تكهنات إعلامية بشأن مستقبل بول بوغبا.

وعاد الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا والبالغ عمره 28 عاما إلى مانشستر قادما من دبي، حيث قضى فترة لإعادة التأهيل بعد إصابته في الفخذ الشهر الماضي وقد يدخل ضمن خطط رانغنيك رغم انتهاء عقده نهاية الموسم الحالي.

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ودخل يونايتد في مفاوضات مع بوغبا بشأن توقيع عقد جديد لكن لاعب الوسط ارتبط كثيرا بالرحيل عن أولد ترافورد منذ انضمامه من يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياسية آنذاك كلفت النادي 89 مليون جنيه إسترليني.

وقال رانغنيك قبل رحلة الفريق لمواجهة نوريتش سيتي يوم السبت: لن أقول إنه لا يستحق الاحتفاظ به لكن بالطبع يتعين على اللاعبين الحرص على البقاء في ناد كبير مثل يونايتد، إذا كان اللاعب لا يريد اللعب لفريق مثل يونايتد على المدى المتوسط او البعيد، لا أعتقد أنه من المنطقي إقناعه بتغيير رأيه.

وواصل: يمكن أن يكون لاعبا مهما وهذا ينطبق على كل اللاعبين الآخرين. لست مدربا لبوغبا فقط لكني أدرب باقي اللاعبين وطموحي تحسين كل لاعبي الفريق وهذا ممكن من خلال تطوير أداء الفريق‭‭ ‬.

وقال وكيل أعمال أنطوني مارسيال إن المهاجم الفرنسي يتطلع للرحيل عن يونايتد بسبب قلة مشاركته في المباريات.

وزاد فيليب لومبولي وكيل أعمال مارسيال لشبكة "سكاي سبورتس": أنطوني يتمنى الرحيل عن النادي في يناير المقبل. إنه يريد اللعب ولا يريد البقاء في يناير وسيتحدث مع النادي قريبا.