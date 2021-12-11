سيتي يحافظ على الصدارة بفوز صعب

عزز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم سترلينغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

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وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.