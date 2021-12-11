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لابورتا: الرواتب "خنقت" برشلونة.. وسندخل سوق الانتقالات

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ألفيش لابورتا
لابورتا خلال مؤتمر تقديم داني ألفيش

لابورتا: الرواتب "خنقت" برشلونة.. وسندخل سوق الانتقالات

برشلونة - د ب أ

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أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه يجب تعزيز صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة في يناير المقبل، وأكد للجماهير أن النادي يعمل نحو تحقيق هذا الهدف.

وقال لابورتا في ساعة متأخرة من يوم الجمعة: نحن جميعا متفقون على أنه يجب تعزيز الفريق. المشكلة أننا ورثنا عقودا لا تمنحنا مساحة للتحرك بسبب الرواتب، ومع ذلك، نحن نبحث عن طريقة لتطوير الفريق الأول خلال سوق الانتقالات الشتوية. ونعمل على إنجاز ذلك.

ويواجه برشلونة أوضاعا صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع في الدوري الإسباني بعد مرور 15 مرحلة من المسابقة، متأخرا بفارق 16 نقطة خلف غريمه ريال مدريد متصدر جدول الدوري، علما بأن برشلونة يتبقى له مباراة مؤجلة.

وكذلك خرج برشلونة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته بفارق نقطة واحدة خلف بنفيكا البرتغالي وسيخوض دورا فاصل للمنافسة على التأهل لدور الستة عشر في بطولة الدوري الأوروبي.

وكانت المشكلات المالية قد منعت برشلونة من تقديم عرض لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليرحل عن الفريق في صفقة انتقال حر وينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول برشلونة تعويض رحيل ميسي بالصفقتين الهجوميتين ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو، اللذين انضما للفريق في صفقتي انتقال حر، لكن الأخير شارك في خمس مباريات فقط ثم استبعد من المشاركة لفترة غير محددة بسبب مشكلة في القلب.

ويدرك لابورتا حاجة برشلونة إلى وجوه جديدة من أجل العودة للمنافسة على الألقاب، لكنه أشار إلى أن ميزانية الأجور المرتفعة تشكل عقبة كبيرة.

ويخوض برشلونة مباراته المقبلة في الدوري أمام مضيفه أوساسونا الأحد ويتطلع إلى تقليص فارق النقاط الست الذي يفصله عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

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